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Госдеп прокомментировал инцидент с дипломатами США в Архангельской области

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что граждане США находились в служебной командировке
Здание Госдепартамента США REUTERS/Joshua Roberts
Описание
Здание Госдепартамента США
© REUTERS/Joshua Roberts

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Три американских дипломата, которых сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область) и заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ, "надлежащим образом" уведомили российские власти о своей служебной командировке. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг дипломатов.

"Американские дипломаты были в служебной командировке и надлежащим образом уведомили российские власти о своей поездке", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 14 октября. Американских дипломатов подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.

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