СБ ООН выразил обеспокоенность ситуацией на северо-востоке Сирии

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН на закрытой встрече в среду выразили общую обеспокоенность ситуацией на северо-востоке Сирии в связи с проводимой там военной операцией Турции. Об этом заявил журналистам действующий председатель СБ ООН - постоянный представитель ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила. Встреча состоялась по инициативе пятерки европейских стран в СБ.

"Совет Безопасности выразил глубокую обеспокоенность возможностью дальнейшего ухудшения ситуации в Сирии", - сказал дипломат.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером агентство сообщило, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.