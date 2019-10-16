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Трамп заявил, что если Россия поможет в защите курдов, это будет хорошо

Трамп заявил, что если Россия поможет в защите курдов, это будет хорошо.

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Военная операция Турции на севере Сирии
Турция не будет менять статус Инджирлика в ответ на санкции США
Как заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, такие меры пока не рассматриваются
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