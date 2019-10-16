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Военная операция Турции на севере Сирии

Париж и Берлин настаивают на немедленном прекращении турецкой операции в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за консолидацию дипломатического давления на Анкару

ТУЛУЗА, 16 октября. /ТАСС/. Франция и Германия требуют немедленно прекратить турецкое наступление в Сирии. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил в среду по итогам франко-германского межправительственного совещания.

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"Мы осудили эту операцию и потребовали ее прекращения", - отметил он. По словам Макрона, она способствует "восстановлению позиций террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Он высказался за консолидацию дипломатического давления на Турцию с тем, чтобы побудить ее прекратить военную операцию. Макрон считает необходимым координировать позицию по этому вопросу в том числе с Россией и Ираном, которые, подчеркнул он, "играют важную роль в регионе".

Теги
ИранСирияТурцияГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция Турции на севере Сирии
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