Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Париж и Берлин настаивают на новых переговорах по ядерной программе Тегерана

Стороны выразили обеспокоенность в связи с "усилением напряженности в районе Персидского залива"

ТУЛУЗА, 16 октября. /ТАСС/. Франция и ФРГ поддерживают сохранение отвергнутой Вашингтоном ядерной сделки с Ираном и выступают за проведение новых переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду по итогам франко-германского межправительственного совещания.

"Мы подтверждаем нашу твердую приверженность сохранению и полному осуществлению общего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В этой связи мы настоятельно призываем Иран вновь начать выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки. Основываясь на СВПД, мы убеждены в необходимости начала новых переговоров с Ираном по долгосрочным перспективам его ядерной программы, а также по вопросам, связанным с региональной безопасностью, в частности его ракетной программой и другими направлениями".

Стороны в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с "усилением напряженности в районе Персидского залива" после инцидентов, связанных с судоходством в Ормузском проливе и нападением на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, осуществленным 14 сентября. Париж и Берлин в этой связи обещают продолжить совместные с Великобританией дипломатические усилия по налаживанию диалога между сторонами ради снижения напряженности на Ближнем Востоке. Заявления об Ормузском проливе и нападениях на саудовские НПЗ звучат в контексте отношений с Ираном, однако коммюнике европейских держав не содержит прямых обвинений в адрес Тегерана.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Реклама на ТАСС
Франция и Германия подписали соглашение о контроле над экспортом вооружений
В заявлении Парижа и Берлина этот документ назвали "условием успеха совместных проектов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС