Париж и Берлин настаивают на новых переговорах по ядерной программе Тегерана

ТУЛУЗА, 16 октября. /ТАСС/. Франция и ФРГ поддерживают сохранение отвергнутой Вашингтоном ядерной сделки с Ираном и выступают за проведение новых переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду по итогам франко-германского межправительственного совещания.

"Мы подтверждаем нашу твердую приверженность сохранению и полному осуществлению общего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В этой связи мы настоятельно призываем Иран вновь начать выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки. Основываясь на СВПД, мы убеждены в необходимости начала новых переговоров с Ираном по долгосрочным перспективам его ядерной программы, а также по вопросам, связанным с региональной безопасностью, в частности его ракетной программой и другими направлениями".

Стороны в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с "усилением напряженности в районе Персидского залива" после инцидентов, связанных с судоходством в Ормузском проливе и нападением на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, осуществленным 14 сентября. Париж и Берлин в этой связи обещают продолжить совместные с Великобританией дипломатические усилия по налаживанию диалога между сторонами ради снижения напряженности на Ближнем Востоке. Заявления об Ормузском проливе и нападениях на саудовские НПЗ звучат в контексте отношений с Ираном, однако коммюнике европейских держав не содержит прямых обвинений в адрес Тегерана.