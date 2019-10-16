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Трамп пообещал Турции "опустошительные санкции", если Пенс не договорится с Эрдоганом

При этом американский лидер выразил выразил уверенность, что встреча пройдет успешно

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут ввести дополнительные "опустошительные санкции" в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться по Сирии с турецким лидером Тайипом Эрдоганом во время встречи в Анкаре. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме.

"Я думаю, что у них (Пенса и Эрдогана - прим. ТАСС) будет успешная встреча. Если же нет, санкции, пошлины и другие меры, которые мы приняли и примем в отношении Турции, станут опустошительными для турецкой экономики", - сказал он.

Теги
Пенс, Майкл (Майк)
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