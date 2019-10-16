В Барселоне сторонники независимости Каталонии устроили митинг с туалетной бумагой

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Многотысячная демонстрация проходит в среду в центре Барселоны. Участники акции протестуют против вердикта каталонским политикам, которые причастны к организации референдума о независимости региона.

Как сообщил телеканал 24 Horas, организаторами митинга являются так называемые комитеты в защиту республики, которые борются за независимость автономии. Члены этого движения ранее неоднократно были причастны к возникновению беспорядков в ходе демонстраций. Многие участники митинга принесли с собой эстелады - неофициальные флаги каталонских сепаратистов.

Собравшиеся также стали запускать в воздух рулоны туалетной бумаги. Они объяснили такую акцию тем, что "многое еще нужно почистить". Пока беспорядков в ходе демонстрации зафиксировано не было. Сотни полицейских обеспечивают порядок в ходе митинга.