Посольство США в РФ заявило, что снятые с поезда дипломаты оповещали Минобороны о поездке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Три американских дипломата, которых сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область) и заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ, оповещали Министерство обороны России о предстоящей поездке. Об этом в среду заявили ТАСС в американском диппредставительстве в Москве.

"Американские дипломаты пребывали там в рамках официальной поездки и должным образом предоставили уведомляющие Министерство обороны РФ о поездке документы", - отметил собеседник агентства.

Ранее представитель Госдепа США также заявлял, что дипломаты "надлежащим образом" уведомили российские власти о своей служебной командировке.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 14 октября. Американских дипломатов подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Северодвинск - город с регламентированным посещением для иностранных граждан.