Трамп назвал конфликт Анкары и Дамаска войной за сирийские территории

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Анкарой и Дамаском войной за сирийские территории, в которой Вашингтон не должен принимать участия. Об этом американский лидер заявил в среду на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме.

"Сирия не хочет, чтобы Турция забрала себе ее территории, я могу это понять. Но какое отношение это имеет к США, если идет война за земли Сирии? Мы что, должны воевать с членом НАТО, чтобы Сирия, которая не является нашим другом, сохранила свои территории? Не думаю", - сказал он.