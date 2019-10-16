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Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп назвал конфликт Анкары и Дамаска войной за сирийские территории

Вашингтон не должен принимать в ней участия, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Анкарой и Дамаском войной за сирийские территории, в которой Вашингтон не должен принимать участия. Об этом американский лидер заявил в среду на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме.

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"Сирия не хочет, чтобы Турция забрала себе ее территории, я могу это понять. Но какое отношение это имеет к США, если идет война за земли Сирии? Мы что, должны воевать с членом НАТО, чтобы Сирия, которая не является нашим другом, сохранила свои территории? Не думаю", - сказал он.

Теги
СШАСирияТурцияИталияМаттарелла, СерджоТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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