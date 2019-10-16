Рейтинги премьер-министра и лидера оппозиции Канады сравнялись за пять дней до выборов

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир сравнялся в рейтинге самых популярных политиков страны с главой канадского правительства Джастином Трюдо. Таковы данные социологического опроса компании по исследованию общественного мнения Nanos Research, которые были опубликованы в среду.

Отмечается, что Трюдо в качестве лидера правящей Либеральной партии практически неизменно удерживал с небольшим отрывом первое место в этом "соревновании" с августа. Личный рейтинг главы правительства сейчас составляет 28,7%, а у лидера консерваторов - 28,5%. На третьем месте закрепился возглавляющий Новую демократическую партию Джагмит Сингх (17,8%), а замыкает четверку самых популярных политиков руководитель "Зеленой партии" Элизабет Мэй (7,8%).

Совокупный рейтинг лидера "Квебекского блока" Ива-Франсуа Бланшета и возглавляющего Народную партию Канады Максима Бернье составляет меньше 5%. Nanos Research отмечает, что 12,3% респондентов до сих пор не определились со своими предпочтениями.

В исследовании, которое проводилось 15 октября, приняли участие 1,2 тысячи человек. Выборы намечены на 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром Канады.