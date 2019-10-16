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Кризис в Сирии

Войска возглавляемой США коалиции покинули Ракку и Табку

Командование продолжает вывод войск из северо-восточной части Сирии

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Войска возглавляемой США международной антитеррористической коалиции покинули в среду города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

"Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод [войск] из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод [компании] Lafarge (ближайший населенный пункт - Кобани - прим. ТАСС), Ракку и Табку", - написал полковник в Twitter.

Теги
СШАИракСирияКризис в Сирии
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