Войска возглавляемой США коалиции покинули Ракку и Табку

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Войска возглавляемой США международной антитеррористической коалиции покинули в среду города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

"Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод [войск] из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод [компании] Lafarge (ближайший населенный пункт - Кобани - прим. ТАСС), Ракку и Табку", - написал полковник в Twitter.