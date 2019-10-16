Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Трамп надеется, что Сирия и Турция разберутся между собой

Он подчеркнул, что США также подключатся к решению сложившейся ситуации

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Сирия и Турция разберутся в сложившейся ситуации между собой. Соответствующее заявление он сделал в среду на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы имеем ситуацию, когда две страны спорят из-за границы. Надеюсь, что они разберутся с этим", - сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что США также подключатся к решению этого вопроса. "Мы попробуем разобраться с этим. Я думаю, что наш вице-президент [Майкл Пенс] - очень способный человек, и завтра у нас все пройдет хорошо. Он встретится с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом", - добавил Трамп.

Ранее в среду Эрдоган заявил, что не намерен контактировать ни с Пенсом, ни с госсекретарем США Майклом Помпео. Вместо этого с ними встретятся вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу. 15 октября Белый дом сообщил, что на 17 октября у Пенса запланированы двусторонние переговоры с Эрдоганом. Позднее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турецкий лидер планирует провести встречу с Пенсом и Помпео.

Теги
СШАСирияТурцияИталияЭрдоган, Реджеп ТайипМаттарелла, СерджоТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Помпео, Майкл (Майк)Чавушоглу, МевлютВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
МИД Пакистана: угроза войны между Ираном и Саудовской Аравией снижается
Необходимо отдать предпочтение мирному диалогу, отметил глава ведомства Шах Махмуд Куреши
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС