МИД Пакистана: угроза войны между Ираном и Саудовской Аравией снижается

ИСЛАМАБАД, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши рассказал о том, что визиты премьер-министра страны Имрана Хана в Саудовскую Аравию и Иран, направленные на снижение напряженности между двумя государствами, оказались весьма продуктивными. Об этом в среду глава МИД заявил на брифинге для прессы.

"Теперь я вижу, что темные тучи войны и конфликта, которые нависли над нашими головами, медленно рассеиваются", - поделился Куреши. "Вчерашняя встреча была очень обнадеживающей, - озвучил свое мнение министр. - Я считаю, что мы пришли к тому, что необходимо отдать предпочтение мирному диалогу".

"Премьер-министр [Хан] смог передать руководству Саудовской Аравии настроения властей Ирана", - рассказал министр. "Президент Ирана Хасан Роухани выразил желание установить мирные отношения с Эр-Риядом, - добавил он. - Мы озвучили точку зрения Пакистана, обсудили потребности региона, передали настроения Ирана".

О том, что Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, премьер-министр Хан заявил во время пребывания в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.