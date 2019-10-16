Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Пакистана: угроза войны между Ираном и Саудовской Аравией снижается

Необходимо отдать предпочтение мирному диалогу, отметил глава ведомства Шах Махмуд Куреши

ИСЛАМАБАД, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши рассказал о том, что визиты премьер-министра страны Имрана Хана в Саудовскую Аравию и Иран, направленные на снижение напряженности между двумя государствами, оказались весьма продуктивными. Об этом в среду глава МИД заявил на брифинге для прессы.

"Теперь я вижу, что темные тучи войны и конфликта, которые нависли над нашими головами, медленно рассеиваются", - поделился Куреши. "Вчерашняя встреча была очень обнадеживающей, - озвучил свое мнение министр. - Я считаю, что мы пришли к тому, что необходимо отдать предпочтение мирному диалогу".

"Премьер-министр [Хан] смог передать руководству Саудовской Аравии настроения властей Ирана", - рассказал министр. "Президент Ирана Хасан Роухани выразил желание установить мирные отношения с Эр-Риядом, - добавил он. - Мы озвучили точку зрения Пакистана, обсудили потребности региона, передали настроения Ирана".

О том, что Пакистан может предпринять посреднические усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, премьер-министр Хан заявил во время пребывания в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
ИранПакистанРоухани, ХасанСаудовская АравияХан, Имран
Реклама на ТАСС
США готовы к возобновлению конструктивных переговоров с Северной Кореей
Их цель - достичь окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, отметили в Госдепартаменте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС