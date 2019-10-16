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Юрген Шток переизбран на должность генерального секретаря Интерпола

Он будет руководить организацией в течение ближайших пяти лет

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Интерпола проголосовала за переизбрание генсека Юргена Штока на второй пятилетний срок. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении организации.

"Генеральная ассамблея Интерпола проголосовала за назначение Юргена Штока генеральным секретарем на второй срок", - отмечается в сообщении.

"Я с нетерпением жду работы со всеми государствами-членами в течение следующих пяти лет, я буду добиваться того, чтобы позиция организации звучала в СБ ООН, перед участниками Саммита G7 и на других площадках", - отметил в своей речи Шток.

Генассамблея организации проходит в Чили.

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Чили
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