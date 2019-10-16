Визит Эрдогана в Сочи намечен на 22 октября

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи, где его, как ожидается, примет глава российского государства Владимир Путин, намечен на 22 октября. Об этом говорится в поступившем в среду в распоряжение ТАСС сообщении канцелярии турецкого лидера.

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Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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"Ожидается, что наш уважаемый президент 22 октября 2019 года совершит однодневный визит в Российскую Федерацию в город Сочи", - отмечается в коммюнике.

15 октября Путин обсудил по телефону с Эрдоганом турецкую трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии и пригласил посетить в ближайшие дни Россию.