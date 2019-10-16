В Барселоне произошли столкновения между полицейскими и манифестантами

БАРСЕЛОНА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов применили в среду силу против манифестантов в центре Барселоны. Участники акции протестуют против вердикта каталонским политикам, которые причастны к организации референдума о независимости региона.

Вечером в каталонской столице началась многотысячная акция протеста. Организаторами митинга являются так называемые комитеты в защиту республики, которые борются за независимость автономии. Члены этого движения ранее неоднократно были причастны к возникновению беспорядков в ходе демонстраций.

Когда участники акции протеста пришли к зданию департамента внутренних дел при правительстве Каталонии, они стали бросать в стражей порядка бутылки и петарды. В результате полицейские применили силу.