Протестующие в Барселоне блокируют улицы мусорными баками

БАРСЕЛОНА, 16 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Барселоне вытесняют протестующих, которые пришли к зданию департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. Как передает корреспондент ТАСС, слышны звуки петард, в небе барражируют вертолеты.

Манифестанты с закрытыми лицами блокируют улицы и поджигают мусорные баки. С ними вступают в конфронтацию прохожие. Подходы к зоне протестов блокированы почти со всех сторон. По предварительным данным, из-за действий манифестантов загорелось шесть автомобилей.

По подсчетам местной полиции, в демонстрации у департамента принимали участие 22 тыс. человек.