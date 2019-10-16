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Протестующие в Барселоне блокируют улицы мусорными баками

По предварительным данным, в акции участвуют 22 тыс. человек
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА, 16 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Барселоне вытесняют протестующих, которые пришли к зданию департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. Как передает корреспондент ТАСС, слышны звуки петард, в небе барражируют вертолеты.

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Манифестанты с закрытыми лицами блокируют улицы и поджигают мусорные баки. С ними вступают в конфронтацию прохожие. Подходы к зоне протестов блокированы почти со всех сторон. По предварительным данным, из-за действий манифестантов загорелось шесть автомобилей.

По подсчетам местной полиции, в демонстрации у департамента принимали участие 22 тыс. человек.

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