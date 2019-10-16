Госдеп: требования к дипломатам Китая являются ответом на отношение к представителям США

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США вводит ответные меры против китайских дипломатов в связи с тем, что возможности американских дипломатов в Китае, по мнению Вашингтона, были ограничены в течение длительного времени. Об этом заявил в среду в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Конкретно это действие имеет одну цель - добиться взаимности, мы хотели бы, чтобы у наших дипломатов в Китае было намного больше возможностей для контактов", - сказал он. "Я могу заверить вас, что это является ответными мерами исключительно на отношение к дипломатам США в Китае, которое наблюдалось в течение многих, многих лет", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы никогда не делали ничего, чтобы ограничить их [китайских дипломатов] возможности для контактов, и мы не ограничиваем сейчас. Все, что нами нужно - это уведомление", - подчеркнул ведущий брифинга.