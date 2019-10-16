Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдеп: требования к дипломатам Китая являются ответом на отношение к представителям США

В Вашингтоне отметили, что требуют только уведомлять о контактах с представителями властей на американской территории

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США вводит ответные меры против китайских дипломатов в связи с тем, что возможности американских дипломатов в Китае, по мнению Вашингтона, были ограничены в течение длительного времени. Об этом заявил в среду в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Конкретно это действие имеет одну цель - добиться взаимности, мы хотели бы, чтобы у наших дипломатов в Китае было намного больше возможностей для контактов", - сказал он. "Я могу заверить вас, что это является ответными мерами исключительно на отношение к дипломатам США в Китае, которое наблюдалось в течение многих, многих лет", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы никогда не делали ничего, чтобы ограничить их [китайских дипломатов] возможности для контактов, и мы не ограничиваем сейчас. Все, что нами нужно - это уведомление", - подчеркнул ведущий брифинга.

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
США готовы к возобновлению конструктивных переговоров с Северной Кореей
Их цель - достичь окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, отметили в Госдепартаменте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС