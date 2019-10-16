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Временный поверенный в делах США на Украине покинул Киев и даст показания в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор покинул Киев, чтобы в четверг дать показания демократам в нижней палате Конгресса в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC.

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По ее данным, демократы в Палате представителей направили Тейлору повестку с просьбой явиться на заседание 17 октября. Законодатели считают этого американского дипломата ключевым свидетелем, способным пролить свет на обстоятельства телефонного разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, затрагивавших в том числе расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предоставил в распоряжение демократов в Конгрессе sms-переписку с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом и Тейлором. У этих высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не было единого понимания того, что Трамп был против увязывания вопроса оказания Украине помощи с согласием Киева помогать расследовать деятельность Хантера Байдена.

"Как я уже говорил по телефону, будет сумасшествием задерживать выделение помощи в области безопасности, чтобы помогать тем самым политической кампании", - цитировал телеканал Fox News Тейлора. "Билл, я считаю, что ты не прав в отношении истинных намерений президента Трампа. Президент высказался совершенно ясно: никаких баш на баш. Президент старается выяснить, собирается ли Украина идти по пути транспарентности и реформ, которые обещал президент Зеленский во время предвыборной кампании", - ответил Сондлэнд.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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