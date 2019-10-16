Палата представителей приняла резолюцию против решения Трампа о выводе войск из Сирии

Резолюция была внесена в законодательный орган во вторник. В ней отмечается, что "Конгресс выступает против решения положить конец некоторым усилиям США по предотвращению турецких военных операций в отношении сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии". Помимо этого, авторы документа призывают президента Турции Тайипа Эрдогана "немедленно прекратить односторонние военные действия" в регионе, а также "соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии", а Белый дом - представить "конкретный план по устойчивому уничтожению ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)".

В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.

Как пояснил в понедельник Трамп, "покидающие Сирию американские военнослужащие будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания". Небольшое военное присутствие США намерены сохранить только на базе в Эт-Танфе на юге страны. По словам главы вашингтонской администрации, военные останутся там, чтобы "продолжать уничтожать остатки ИГ".