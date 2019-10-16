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Госдеп требует от дипломатов КНР в США уведомлять о контактах с представителями властей

В Вашингтоне отказались отвечать на вопрос о возможных последствиях отказа соблюдать новые правила

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. США потребовали от китайских дипломатов уведомлять их с 16 октября о любых контактах с представителями властей на территории страны пребывания в рамках ответных мер. Об этом заявил в среду на брифинге представитель Госдепартамента высокого ранга.

"К сожалению, американские дипломаты в Китае не имеют доступа к широкому кругу представителей [страны пребывания]. Это включает [контакты] с местными властями, научными и исследовательскими институтами, - сказал он. - С сегодняшнего дня, 16 октября, Госдепартамент требует от всех диппредставительств Китая на территории США - посольства и консульств - заранее уведомлять об официальных встречах с представителями властей США, местных и муниципальных властей, визитах в образовательные учреждения и исследовательские институты. Мы ценим образовательные и культурные обмены, как и встречи с исследовательскими институтами. Мы не требуем от китайских сотрудников получать разрешение, лишь просим уведомлять о встречах".

Представитель Госдепартамента отказался отвечать на вопрос о возможных последствиях отказа соблюдать новые правила. "Мы ожидаем, что требования будут полностью выполняться", - добавил он.

По словам ведущего брифинга, нововведения не связаны непосредственно с какой-либо сферой двусторонних отношений. "Конкретно это действие имеет одну цель - добиться взаимности, мы хотели бы, чтобы у наших дипломатов в Китае было намного больше возможностей для контактов", - сказал он. "Я могу заверить вас, что это является ответом исключительно на отношение к дипломатам США в Китае, которое наблюдалось в течение многих, многих лет", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы никогда не делали ничего, чтобы ограничить их (китайских дипломатов - прим. ТАСС) возможности для контактов, и мы не ограничиваем сейчас. Все, что нам нужно, - это уведомление", - подчеркнул ведущий брифинга.

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СШАКитай
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