Власти Мали продлили на год режим чрезвычайного положения

ТАСС, 16 октября. Правительство Мали в среду продлило на год - до 31 октября 2020 года - режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов и экстремистов. Об этом сообщило агентство France Presse.

Особые полномочия в рамках режима ЧП позволят органам безопасности эффективно противодействовать вооруженным боевикам на всей территории страны. "Ввиду сложившейся ситуации чрезвычайное положение продлено еще на один год для укрепления оперативных возможностей административных и судебных органов, вооруженных сил и служб безопасности, что позволит им лучше противостоять угрозам и нападениям", - подчеркивается в коммюнике.

Различные террористические группировки продолжают действовать в центральных и северных областях страны. Жертвами их атак становятся мирные жители, военнослужащие, а также миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи.