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США готовы к возобновлению конструктивных переговоров с Северной Кореей

Их цель - достичь окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР, отметили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Вашингтон по-прежнему готов к возобновлению конструктивных переговоров с Пхеньяном. Об этом помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл заявил в среду в письменном вступительном слове к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы возобновить конструктивные переговоры с КНДР по каждому из четырех основных элементов сингапурского совместного заявления. Наша цель - достичь окончательной и полностью верифицируемой денуклеаризации КНДР", - указал Стилуэлл.

Теги
СШАКНДР
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