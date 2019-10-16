NYT: экс-советник Помпео ушел в отставку из-за политики Трампа по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Бывший старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса, что подал в отставку из-за несогласия с политикой, проводимой в отношении Украины администрацией Дональда Трампа. Его показания приводит в среду газета The New York Times‎ со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых слушаний.

По мнению Маккинли, нынешний президент США таким образом выстроил политику в отношении Киева, что не у дел остались ряд дипломатов, до этого успешно строившие карьеру в Госдепартаменте. Он подчеркнул, что последним аргументом в пользу того, чтобы отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей, для него стал отзыв посла США на Украине Мари Йованович. Маккинли выступал в Конгрессе по собственному желанию.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Маккинли подал в отставку в связи с "неспособностью госсекретаря Майкла Помпео защитить сотрудников, связанных с делом на Украине". Помпео, в свою очередь, отрицает, что отставка его старшего советника каким-либо образом связана со скандалом вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов.