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Трюдо обвинил оппозиционную партию Канады в "грязной предвыборной кампании"

В частности, он заявил о нападках "на самую важную борьбу нашего поколения, борьбу с изменением климата"

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады и лидер правящей Либеральной партии Джастин Трюдо обвинил своих главных конкурентов из Консервативной партии в ведении "грязной и отвратительной" предвыборной кампании. Об этом он заявил в среду в ходе встречи со своими сторонниками в Монреале (провинция Квебек).

"Мы знаем, что Консервативная партия проводит одну из самых грязных и отвратительных кампаний, основанную на дезинформации, которую мы когда-либо видели в этой стране", - цитирует главу правительства телеканал CBC. В частности, он обвинил оппонентов в нападках "на самую важную борьбу нашего поколения, борьбу с изменением климата", которую консерваторы и их лидер Эндрю Шир не считают первоочередным делом властей Канады. Конкретных примеров дезинформации со стороны конкурентов политик не привел.

В то же время Трюдо уклонился от ответов на вопросы журналистов о том, что либералы также используют не совсем честные методы политической борьбы. В частности, глава правительства не стал отвечать на вопрос о том, почему один из его помощников опубликовал недавно в Twitter фотографию Эндрю Шира и рабочего-строителя в цветном жилете, и с ее помощью попытался связать лидера оппозиции с движением "желтых жилетов", которые открыто выступают в Канаде против текущей иммиграционной политики либералов.

Согласно последним данным социологических опросов, за пять дней до парламентских выборов Шир сравнялся в рейтинге самых популярных политиков страны с Трюдо. Личный рейтинг главы Либеральной партии сейчас составляет 28,7%, а у лидера консерваторов - 28,5%.

Выборы намечены на 21 октября. Лидер победившей партии станет премьер-министром Канады.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
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