Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США возобновляют помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

Объемы финансирования пока не называются

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. США намерены возобновить финансовое содействие Гватемале, Гондурасу и Сальвадору для решения миграционных вопросов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Госдепартамент сегодня информировал Конгресс о намерении возобновить финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, - сказал Помпео. - Ранее в этом году в соответствии с указанием президента я предписал Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию приостановить выделение помощи этим странам, пока их правительства не предпримут значительных действий для сдерживания числа мигрантов, прибывающих к границе США". "Спасибо политике президента и ответу данных стран, мы видим большой прогресс", - отмечается в тексте.

По словам госсекретаря, для обеспечения дальнейшего прогресса помощь в некоторых объемах возобновляется. "Финансирование направлено на поддержку программ по снижению нелегальной миграции", - отметил глава ведомства.

Теги
ГондурасГватемалаСальвадорПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
CNN: Трамп предлагал Эрдогану договориться с курдами и грозил разрушить экономику Турции
По данным телеканала, американский лидер также призвал президента Турции "не быть крутым парнем" и "не быть дураком"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС