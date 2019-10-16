США возобновляют помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. США намерены возобновить финансовое содействие Гватемале, Гондурасу и Сальвадору для решения миграционных вопросов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Госдепартамент сегодня информировал Конгресс о намерении возобновить финансовую помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, - сказал Помпео. - Ранее в этом году в соответствии с указанием президента я предписал Госдепартаменту и Агентству США по международному развитию приостановить выделение помощи этим странам, пока их правительства не предпримут значительных действий для сдерживания числа мигрантов, прибывающих к границе США". "Спасибо политике президента и ответу данных стран, мы видим большой прогресс", - отмечается в тексте.

По словам госсекретаря, для обеспечения дальнейшего прогресса помощь в некоторых объемах возобновляется. "Финансирование направлено на поддержку программ по снижению нелегальной миграции", - отметил глава ведомства.