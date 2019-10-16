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В ходе протеста в Барселоне пострадали не менее 11 человек

Манифестанты стали бросать в полицейских большие камни и петарды

БАРСЕЛОНА, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек пострадали в среду в ходе акции протеста в центре Барселоны, которая завершилась беспорядками. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

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По ее информации, к настоящему моменту задержан один человек. Акция прошла у здания департамента внутренних дел при правительстве Каталонии в центре города. Манифестанты стали бросать в полицейских большие камни и петарды. Кроме того, по данным стражей порядка, в их сторону плеснули кислоту.

Участники акции с закрытыми лицами продолжают блокировать улицы и поджигать мусорные баки. По предварительным данным, сгорело более пяти автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли силу против манифестантов. В ходе протеста также пострадал оператор телеканала Telemadrid, передает газета El Pais.

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ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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