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Торговая война

Пентагон: соперничество США и Китая является результатом политики Пекина

Вашингтон стремится избежать конфликта, отметил помощник министра обороны США

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соперничество между Соединенными Штатами и Китаем является результатом политики, которую проводит Пекин, стремясь подорвать позиции Вашингтона. Об этом говорится в письменном вступительном слове помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Рэндалла Шрайвера к слушаниям в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса.

"Мы соперничаем с Китаем, потому что руководство Китая решило, что они находятся в состоянии соперничества с нами", - отметил он. "Они развивают возможности, направленные на то, чтобы подорвать имеющиеся у нас преимущества", - подчеркнул помощник главы Пентагона.

"Стратегия соперничества с Китаем не означает, что она приведет нас к конфликту", - отметил при этом Шрайвер.

"Для Соединенных Штатов соперничество не означает конфронтацию, ограничения, оно не обязательно должно вести к конфликту", - пояснил он. "Мы стремимся поддерживать соперничество в качестве стабильного сдерживающего фактора и избегать конфликта", - добавил представитель военного ведомства.

Теги
СШАКитайТорговая война
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