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Партнеры адвоката президента США предстанут перед судом 17 и 23 октября

Их обвиняют в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательных кампаний

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Четыре американца, обвиненные прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США, предстанут перед судом 17 и 23 октября. Об этом свидетельствуют судебные материалы, поступившие в среду в распоряжение ТАСС.

Так, предполагаемые партнеры Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа, Лев Парнас и Игорь Фруман предстанут перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк в 11:30 по местному времени (18:30 мск) 23 октября. Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа должны появиться в суде в 15:30 (22:30 мск) 17 октября.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Парнас, Фруман, Кукушкин и Коррейа нарушили закон, вступив в сговор с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман на прошлой неделе были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн.

Кукушкина в тот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа был 16 октября задержан в аэропорту Нью-Йорка. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Associated Press в сентябре передавало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению последнего они якобы добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, Рудольф
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