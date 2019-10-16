Эксперт: США и НАТО не могут рассматривать Турцию как надежного союзника

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Отношение США и других стран - членов НАТО к Турции должно измениться после начала операции турецких войск в северных районах Сирии, поскольку Анкара более не может рассматриваться как надежный партнер. Такое мнение высказал в среду на сайте нью-йоркской неправительственной организации Совет по международным делам (Council for Foreign Relations) ее эксперт Макс Бут.

"Даже если Турция останется в НАТО, США и другим странам - членам альянса следует избавиться от иллюзии по поводу того, что Турция является надежным партнером, - считает он. - Они должны относиться к Турции как к стране, являющейся наполовину другом и наполовину соперником. Будут оставаться вопросы, по которым Вашингтон и Анкара смогут взаимодействовать, однако в целом интересы Турции уже радикально отличаются от интересов США".

По его мнению, ВВС США следует перебазировать самолеты с турецкой базы Инджирлик в Иорданию и страны Персидского залива, а тактическое ядерное оружие с базы Инджирлик нужно либо вернуть в США, либо переправить на территорию "более надежных партнеров по НАТО".

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация США изучала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии. По словам источников издания, сотрудники Госдепартамента и Минэнерго США рассматривали планы вывоза примерно 50 единиц тактического ядерного оружия, давно хранящегося под контролем Соединенных Штатов на базе Инджирлик.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Совет по международным делам - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, ее членами являются около 4,9 тыс. бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.