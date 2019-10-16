Сенатор утверждает, что Трамп назвал Пелоси третьесортным политиком

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в ходе беседы с законодателями по Сирии допускал оскорбления и назвал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси третьесортным политиком. Об этом утверждал лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер после встречи в Белом доме.

"Он [Трамп] оскорблял, в частности спикера Пелоси. Она держалась хладнокровно, он назвал ее третьесортным политиком, - сказал Шумер. - Это не было диалогом, не было сосредоточено на фактах".

В преддверии встречи Палата представителей приняла двухпартийную резолюцию, призывающую президента пересмотреть свое решение о выводе войск с северо-востока Сирии. Документ поддержали 354 конгрессмена, против высказали 60 законодателей, четверо воздержались.