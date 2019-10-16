В Цхинвале заявили о наращивании грузинских сил на границе с Южной Осетией

ЦХИНВАЛ, 17 октября. /ТАСС/. Грузия наращивает присутствие на границе с Южной Осетией в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис), где ранее был выставлен грузинский блокпост, создавая дополнительные угрозы безопасности, сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

В КГБ отметили, что его сотрудники фиксируют и документируют незаконную деятельность грузинской стороны по наращиванию напряженности на участке государственной границы Южной Осетии с Грузией. "Грузинская сторона вместо прекращения незаконных строительных работ, отвода своих вооруженных формирований и деэскалации напряженности, продолжает планомерно наращивать присутствие в пограничной зоне РЮО, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности, прежде всего для местного югоосетинского населения, а также сотрудников подразделений силовых структур Грузии, находящихся в секторах прямого воздействия пограничных сил Южной Осетии", - сообщили в ведомстве.

В КГБ пояснили, что в пограничной полосе, в окрестностях населенного пункта Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии грузинской стороной продолжается укрепление полицейского блокпоста с развернутой инфраструктурой, охраняемого сотрудниками силовых структур Грузии.

"Так, на текущей неделе в населенном пункте Коби Хашурского муниципалитета введены дополнительные специальные подразделения МВД Грузии, общей численностью до 20 человек, вооруженных стрелковым оружием. Наблюдается передвижение дорожной техники, круглосуточно ведутся строительные работы, грузинскими полицейскими регулярно проводится фото- и видеосъемка югоосетинской территории", - уточнили в пресс-службе.

Комитет госбезопасности, также обратил внимание на то, что "грузинская сторона умышленно и целенаправленно дезинформирует свое население и навязывает мнение о том, что блокпост МВД Грузии находится вблизи с. Чорчана Хашурского муниципалитета (с. Чорчана удалено от места инцидента на 3 км). В действительности блокпост практически нависает над югоосетинским с. Уиста (200-300 м)".

О незаконных действиях грузинской стороны КГБ Южной Осетии проинформировал миссию наблюдателей Евросоюза по "горячей линии" Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

О ситуации на границе

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс.

После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе. 5 сентября сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы.

В КГБ Южной Осетии 12 сентября заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. По данным ведомства, в районе приграничных сел Гром Цхинвальского района Южной Осетии и Хурвалети Горийского муниципалитета проводятся подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных блокпостов, а в приграничных пунктах Адзви, Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета произошло увеличение численности грузинских силовиков и спецтехники.