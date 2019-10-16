CNN: Трамп предлагал Эрдогану договориться с курдами и грозил разрушить экономику Турции

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в своем письме президенту Турции Тайипу Эрдогану предлагал заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

На его сайте опубликовано данное послание, датированное 9 октября. В нем Трамп написал: "Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду".

Трамп отметил: "Я приложил много сил, чтобы решить некоторые из ваших проблем. Не подводите мир. Вы можете достичь отличной сделки". Президент США также сообщил, что командующий коалицией "Силы демократической Сирии" Мазлюм Абди "хочет вести переговоры" с Эрдоганом и "готов пойти на уступки, на которые раньше они бы никогда не пошли". Американский лидер проинформировал, что прилагает к письму полученное им послание от Абди.

Кроме того, Трамп призвал президента Турции "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". Он сообщил о намерении в скором времени позвонить Эрдогану.