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Военная операция Турции на севере Сирии
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Коалиция во главе с США уничтожила свой склад боеприпасов в Сирии

Ранее сообщалось, что войска коалиции покинули в города Ракка и Табка на северо-востоке республики
Описание
© AP Photo/Lefteris Pitarakis, архив

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. ВВС международной антитеррористической коалиции нанесли в среду в Сирии удар для уничтожения оставленных после отвода войск боеприпасов. Сообщение об этом опубликовал на своей странице в Twitter официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

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"16 октября, после того как военнослужащие коалиции и основная боевая техника покинули [район], два [истребителя] F-15E коалиции успешно нанесли заранее спланированный авиаудар по цементному заводу [компании] Lafarge (ближайший населенный пункт - Кобани - прим. ТАСС), чтобы уничтожить склад с боеприпасами и снизить пригодность объекта с военной точки зрения", - написал он.

До этого Кэггинс сообщил, что войска коалиции покинули в среду города Ракка и Табка на северо-востоке Сирии.

Ранее телеканал Al Mayadeen информировал, что передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка, который до последнего времени находился под контролем курдских военизированных формирований.

Во вторник сирийские правительственные силы установили контроль над городом Табка и близлежащим аэродромом в провинции Ракка, а также заняли ряд мостов через Евфрат и две гидроэлектростанции. Некоторое время назад военнослужащие сирийской армии вошли на две бывшие базы американских сил в Манбидже (85 км от Алеппо), созданные два года назад для патрулирования северных районов Сирии.

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СШАСирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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