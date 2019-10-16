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Гибель аргентинской подлодки

СМИ: в Аргентине трем военным предъявили обвинения по делу о гибели подлодки San Juan

Эктор Анибаль Алонсо, Уго Мигель Корреа и Хорхе Андрес Сулиа подозреваются в недобросовестном исполнении обязанностей
Описание
© AP Photo/Federico Cosso

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 октября. /ТАСС/. Аргентинская судья Марта Яньес вызвала на допрос в качестве обвиняемых трех офицеров высокого ранга в рамках расследования дела о гибели подводной лодки ВС республики San Juan. Об этом сообщила в среду газета Clarin.

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По ее данным, обвинения предъявлены капитану Эктору Анибалю Алонсо, в момент исчезновения подлодки возглавлявшему командование подводного флота, капитану Уго Мигелю Корреа, руководившему операциями подводного флота, и капитану Хорхе Андресу Сулии, отвечающему за логистику флота.

Допросы назначены на 22-24 октября. Алонсо, Корреа и Сулиа подозреваются в недобросовестном исполнении обязанностей.

По версии газеты, судья вызвала военных на допрос в качестве обвиняемых, так как они подписывали разрешение на выход субмарины с военной базы в Мар-дель-Плате 25 октября 2017 года. До этого момента обвинения по делу о гибели подлодки никому предъявлены не были.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В день исчезновения подлодки экипаж информировал командование о попадании воды в отсек с аккумуляторами, что привело к короткому замыканию и "началу возгорания".

Частная американская компания Ocean Infinity, которую наняло правительство Аргентины, обнаружила погибшую субмарину на глубине 907 метров в ноябре 2018 года.

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АргентинаГибель аргентинской подлодки
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