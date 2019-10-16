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Трамп заявил, что Пелоси впала в истерику на встрече по Сирии

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер утверждал, что американский лидер назвал спикера Палаты представителей третьесортным политиком
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду вечером в Twitter опубликовал фотографии со встречи с законодателями по Сирии. На одном из кадров спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, стоя у овального стола, что-то доказывает главе Белого дома.

"Истерика нервной Нэнси!" - подписал снимок Трамп. На другой фотографии места спикера, лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера и главы демократического большинства в палате Стени Хойера уже пустуют. "Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!" - прокомментировал президент.

Ранее спикер нижней палаты заявила, что Трамп якобы впал в истерику. Шумер в свою очередь утверждал, что глава Белого дома назвал Пелоси третьесортным политиком.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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