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Акции протеста в Гонконге

СМИ: одного из организаторов протестов в Гонконге госпитализировали после избиения

По данным газеты South China Morning Post, на Джимми Шама напали четыре человека, не являющихся этническими китайцами, с молотками и гаечными ключами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 октября. /ТАСС/. Один из организаторов протестного движения в Гонконге, лидер "Гражданского фронта за права человека" Джимми Шам был избит группой лиц и госпитализирован. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.

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В среду вечером в районе Монгкок на активиста напали как минимум четверо злоумышленников, не являющихся этническими китайцами, с молотками и гаечными ключами. По свидетельству очевидцев, они затем сели в машину и скрылись с места происшествия. Состояние пострадавшего расценивается врачами как стабильное.

Это уже не первый инцидент, связанный с нападением на демократических активистов в Гонконге за последние недели.

"Гражданский фронт за права человека" является организатором крупнейших демонстраций, которые проходят здесь с начала лета. В ближайшее воскресенье он намерена созвать новый митинг в материковой части города.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами, актами вандализма в метро.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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