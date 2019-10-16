Пенс заявил, что для него большая честь возглавлять делегацию США на переговорах в Турции

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс заявил в среду, что для него большая честь возглавлять американскую делегацию на переговорах по Сирии в Анкаре.

"Большая честь возглавлять делегацию в Турцию", - написал Пенс в своем Twitter.

Как сообщил во вторник Белый дом, делегация, в состав которой входят также госсекретарь Майкл Помпео, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, направляется в Турцию, чтобы "выразить приверженность США достижению немедленного прекращения огня и [созданию] условий для урегулирования [ситуации] путем переговоров". В Турции у Пенса запланирована встреча с турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

По информации пресс-пула Пенса, вице-президент и госсекретарь примерно в 18:00 по местному времени (01:00 мск) прибыли на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном, чтобы оттуда на разных самолетах вылететь в Анкару. Полет займет примерно 12 часов. Вместе с Пенсом в Турцию отправляется его советник по нацбезопасности Кит Келлогг.

Ранее Эрдоган заявил, что не намерен контактировать ни с Пенсом, ни с госсекретарем США Майклом Помпео. Позднее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турецкий лидер планирует провести встречу с Пенсом и Помпео.

14 октября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее действиями в Сирии. Как следует из документа, он поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в арабской стране. На основании этого указа Минфин и Госдепартамент уже объявили о введении санкций против турецких министерств национальной обороны и энергетики и природных ресурсов, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также руководителя МВД Сулеймана Сойлу.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.