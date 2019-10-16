CNN: республиканцев в Сенате США ориентировали на импичмент Трампа к 25 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) провел в среду инструктаж однопартийцев-сенаторов, рассказав о правилах процедуры отстранения президента страны от должности. В качестве возможного срока завершения процедуры в Палате представителей назывался День благодарения (28 ноября), а в Сенате - Рождество (25 декабря), сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сенатора Кевина Крамера (республиканец, от штата Северная Дакота).

"Один из гипотетических сценариев предусматривает то, что мы получим [утвержденное полным составом Палаты представителей обвинительное заключение] к каникулам на День благодарения", - приводит телекомпания его слова. "Нас в том числе мотивируют подверстать все к Рождеству", - добавил Крамер.

В случае утверждения обвинений Палатой представителей и начала судебного процесса сенаторам надлежит совещаться шесть дней в неделю. Членам верхней палаты строго запрещается давать по своей инициативе советы или допускать иронические замечания. Нарушителей дисциплины будут выдворять из зала заседаний.

Детали процедуры

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели от Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала нынешнего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.