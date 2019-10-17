Reuters: показания свидетелей по делу об импичменте Трампа будут опубликованы

ТАСС, 17 октября. Председатель американского спецкомитета по разведке Адам Шифф сообщил в письме коллегам из Палаты представителей, что стенограммы показаний свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа будут опубликованы. Об этом проинформировало в четверг агентство Reuters.

По словам Шиффа, записи разговоров, проведенных со свидетелями в рамках расследования, будут обнародованы и смогут подвергаться редактуре "в какой-то момент в будущем". Ранее некоторые республиканцы заявляли, что у них не было доступа к записям.

Глава спецкомитета добавил, что в ближайшие дни объявит о новых планах, касающихся опроса свидетелей. Кроме того, он отметил, что игнорирование Пентагоном и Белым домом требования предоставить документы, запрошенные по делу об импичменте, будет расцениваться как препятствие следствию со стороны Трампа.

5 октября агентство Reuters сообщило, что демократы в Палате представителей Конгресса попросили администрацию Белого дома предоставить документы в рамках расследования дела об импичменте американского лидера. Белый дом 8 октября уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать по процедуре импичмента. 7 октября аналогичная повестка была направлена министру обороны США Марку Эсперу, однако Пентагон также не выполнил требование.

Поводом для начала процедуры импичмента стал скандал, разгоревшийся в США вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты Трампа, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского разбирательства в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.