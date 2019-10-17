Минобороны Турции сообщило об уничтожении 673 "террористов" в Сирии

ТАСС, 17 октября. Турецкие вооруженные силы ликвидировали 673 "террориста" во время трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

"В общей сложности 673 террориста из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" были нейтрализованы в ходе операции "Источник мира" к востоку от Евфрата [в Сирии]", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter ведомства.

Накануне министерство проинформировало о "нейтрализации 637 террористов".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары.