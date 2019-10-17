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Военная операция Турции на севере Сирии

Минобороны Турции сообщило об уничтожении 673 "террористов" в Сирии

В сообщении ведомства отмечается, что все они принадлежали к Рабочей партии Курдистана и "Силам народной самообороны"

ТАСС, 17 октября. Турецкие вооруженные силы ликвидировали 673 "террориста" во время трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

"В общей сложности 673 террориста из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" были нейтрализованы в ходе операции "Источник мира" к востоку от Евфрата [в Сирии]", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter ведомства.

Накануне министерство проинформировало о "нейтрализации 637 террористов".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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