Глава Минэнерго США заявил, что обсуждал с юристом Трампа вмешательство украинцев в выборы

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри обсуждал с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани попытки неких лиц на Украине оказать влияние на выборы в Соединенных Штатах, а также нанести ущерб репутации президента США Дональда Трампа. Об этом Перри сообщил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, опубликованном в среду.

Министр отметил, что в мае текущего года призывал Трампа встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер якобы после этого дал понять, что у него есть опасения, касающиеся коррупции на Украине, и поручил Перри обсудить этот вопрос с Джулиани.

После этого, как следует из публикации, Перри позвонил Джулиани по телефону. По словам министра, адвокат во время этого разговора рассказал ему, что Трамп обеспокоен попытками неких лиц на Украине во время президентских выборов 2016 года в США помешать его кампании. По словам Перри, Джулиани рассказал ему об убежденности Трампа в том, что некоторые официальные лица на Украине погрязли в коррупции.

Перри отметил, что Джулиани не говорил о каких-либо требованиях Вашингтона к Киеву, а лишь объяснил, почему Трамп сомневался в необходимости встречаться с Зеленским. По словам Перри, Джулиани также выразил уверенность в том, что Украина связана с попытками нанести ущерб репутации Трампа и несет ответственность за публикацию в 2017 году так называемого секретного досье. В нем приводились утверждения о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на Трампа до избрания его президентом США.

Как утверждает издание, разговор Джулиани и Перри может свидетельствовать о том, что адвокат Трампа пытался заручиться поддержкой министра, чтобы начать на Украине расследование, касающееся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Скандал вокруг Джулиани

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Газета Politico в начале месяца утверждала, что Перри может уйти в отставку из-за скандала вокруг данной беседы. По данным новостного портала Axios, Трамп заверил республиканцев в Палате представителей Конгресса США, что согласился побеседовать с Зеленским по настоятельной просьбе Перри. Сам он заявил, что предлагал Трампу обсудить с Зеленским вопросы, касающиеся энергетики. Перри также подчеркивал, что не намерен уходить в отставку.

Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.