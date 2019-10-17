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Приговор организаторам референдума в Каталонии

В ходе акций протеста в Каталонии пострадали почти 100 человек

Больше всего пострадавших в Барселоне
Описание
© AP Photo/Joan Mateu

ТАСС, 17 октября. По меньшей мере 96 человек обратились за медицинской помощью в среду в Каталонии, где акции протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости, завершились беспорядками. Об этом в четверг сообщили в службе медицинской помощи автономии.

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Ранее в МВД Испании информировали о 80 пострадавших. Каталонские медики уточнили в Twitter, что большинство - 57 человек - получили травмы в Барселоне. По информации Министерства внутренних дел, всего с начала протестов в Каталонии пострадали почти 200 сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве также сообщили о 33 задержанных в ходе протестов в среду в регионе.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Из-за столкновений между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов пострадали десятки человек, был нанесен многотысячный материальный ущерб. В четверг утром манифестанты уже перекрыли некоторые дороги и железнодорожные пути.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
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