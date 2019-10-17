Курды заявили, что не намерены никому передавать пленных боевиков ИГ

ТАСС, 17 октября. Курдские "Силы демократической Сирии" (СДС) не намерены передавать задержанных ими боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и членов их семей какой-либо стороне, включая сирийское правительство и турецкие ВС. Об этом, как сообщил в четверг телеканал Rudaw, заявил командующий СДС Мазлюм Абди.

"Задержанные боевики ИГ и члены их семей находятся у нас. Мы их поймали, мы и определим их судьбу", - цитирует телеканал заявление Абди. Он также подчеркнул, что курды не согласятся на передачу террористов ИГ ни турецкой стороне, ни сирийскому правительству, даже если они займут контролируемые СДС территории.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Ряд западных стран выразили опасения, что военные действия Турции в Сирии приведут к возможному усилению ИГ.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей в связи с турецкой операцией, совершили побег из центра временного содержания в Сирии. Около 700 членов семей боевиков ИГ также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно две тысячи заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.