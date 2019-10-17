Сеул раскритиковал сделанные японскими политиками подношения токийскому храму Ясукуни

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Республика Корея выражает глубокое сожаление по поводу того, что члены правительства и парламента Японии отправили ритуальные подношения храму Ясукуни или посетили его. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении южнокорейского министерства иностранных дел.

"Правительство в этой связи выражает глубокое сожаление и в очередной раз подчеркивает, что Япония сможет внести свой вклад в ориентированное на будущее развитие отношений между Сеулом и Токио, а также завоевать доверие соседних стран и мирового сообщества только тогда, когда ее лидеры задумаются о прошлом", - подчеркивается в заявлении.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ направил ранее в четверг ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948).

Дар был направлен по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Подношение главы правительства - "масакаки" - представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки. По данным агентства Kyodo, в четверг утром храм лично посетил министр по делам Окинавы и "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, Сэйити Это. Не исключено, что в ближайшее время паломничество в Ясукуни совершат и другие члены японского правительства, а также депутаты.

В храме хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.