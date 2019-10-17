Спикер Рады назвал работу нового созыва парламента эволюционной

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Верховной рады, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что за первые 50 дней работы нового созыва депутатам удалось изменить украинский парламент. Видео с его заявлением в четверг распространила партия "Слуга народа" в своем Telegram-канале.

"Для нас работа Верховной рады - это не революция, это эволюция, это нормальное развитие как парламента, так и государства", - заявил Разумков. При этом он пояснил, почему подводит итоги работы Рады не традиционно по результатам 100 дней, а по результатам 50. "Верховная рада живет в так называемом турборежиме. У нас фактически идет день за два, поэтому и подводим итоги работы за 50 дней", - отметил он.

Спикер Рады считает, что это были "50 дней, которые изменили парламент", но признал, что предвыборные обещания пока не выполнены. Он напомнил, что депутаты за это время рассмотрели 209 законопроектов, из которых в целом приняли 56. "Мы должны выполнить обещания, которые давали во время предвыборной кампании", - отметил он, выразив уверенность, что новому созыву удастся изменить жизнь государства к лучшему.

Такой темп работы Разумков назвал "неплохим", но при этом напомнил, что это нравится далеко не всем. По его мнению, критикой новой Рады занимаются те, кто "привык, что парламент "мертвый", не работающий, что в нем можно создавать схемы".

Верховная рада Украины IX созыва 29 августа начала работу в пленарном режиме после состоявшихся в июле внеочередных выборов.