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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: сирийские войска вышли к границе с Турцией к северу от Кобани

Сообщается, что военные подняли над пограничным постом национальный флаг

ТАСС, 17 октября. Военнослужащие сирийской армии вышли к границе с Турцией в районе Сук-эль-Халь к северу от города Кобани (Айн-эль-Араб), расположенного на восточном берегу реки Евфрат. Как сообщила в четверг газета Al Watan, солдаты подняли национальный флаг над этим пограничным постом.

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По ее информации, подразделения сирийских войск будут размещены в ближайшие часы на других участках границы с Турцией и Ираком, в частности под их контроль перейдет контрольно-пропускной пункт в Йарубии и населенные пункты Эль-Маликия и Айн-Дайвар. Правительственные силы займут эти пограничные районы впервые с 2012 года, отмечает издание.

Подразделения сирийской армии расширили свое присутствие в районе Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке, заняв все населенные пункты, расположенные в радиусе 15 км от этого города. Сирийские военнослужащие вышли к селениям Эль-Манаджир и Эль-Ахрас в 40 км от административного центра Хасеке.

На востоке провинции Алеппо войска вошли в поселок Султания, который находится южнее Манбиджа. С начала недели сирийская армия восстановила контроль над площадью в 1 тыс. квадратных километров в окрестностях этого города.

В среду формирования вооруженной оппозиции, которые участвуют на стороне турецкой армии в операции "Источник мира" на севере Сирии, пытались атаковать позиции сирийских военнослужащих и курдских "Сил народной самообороны" (СНС) в окрестностях города Айн-Иса в провинции Ракка. Их нападение было отражено войсками и курдскими ополченцами.

Агентство Firat сообщило в четверг о возобновлении атак турецкой армии и воюющих на ее стороне наемников на город Рас-эль-Айн и прилегающие к нему пограничные районы. По его сведениям, отряды СНС оказывают сопротивление противнику и тот несет потери.

Теги
ИракСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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