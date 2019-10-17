Меркель сообщила, что Германия не будет поставлять Турции оружие в нынешних условиях

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель снова призвала Анкару прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии и подчеркнула, что ФРГ не будет поставлять ей оружие в нынешних условиях. Об этом глава правительства заявила в четверг, выступая в Бундестаге по повестке дня саммита ЕС.

"Сегодня и завтра мы, конечно, будем обсуждать отношения с Турцией. Ситуация [с операцией Анкары в Сирии] затрагивает непосредственно нас всех", - сказала она. "Я неоднократно, в том числе в личном разговоре с [турецким] президентом, настоятельно призывала немедленно прекратить военную операцию на севере Сирии против курдских формирований. И я повторяю это здесь", - подчеркнула она.

Меркель отметила, что при всем понимании интересов Анкары в сфере безопасности "военная операция в Сирии ведет лишь к новым страданиям людей" и жертвам. "Это гуманитарная драма с серьезными геополитическими последствиями", - считает она.

"Поэтому правительство ФРГ в нынешних условиях не будет поставлять оружие Турции, и я рада, что эту позицию разделяют европейские партнеры", - подчеркнула Меркель, указав также, что военная операция Турции может свести на нет успех, достигнутый в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Одновременно она затронула тему проведения Турцией буровых разведочных работ в Восточном Средиземноморье. "Мы не можем принять того, что Турция пренебрегает территориальной целостностью страны - члена ЕС [Кипра]. Мы заявим об этом на саммите ЕС", - заявила Меркель.