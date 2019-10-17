МИД Франции: Эрдоган несет большую ответственность за последствия операции в Сирии

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган несет большую ответственность перед историей за военные действия на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Public Senat госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

"Турецкий президент несет огромную ответственность перед историей, и эту ответственность он должен взять на себя", - подчеркнул Лемуан. "То, что происходит на северо-востоке Сирии, неприемлемо. <...> Необходимо продолжать наши усилия, подключать Совет Безопасности ООН с тем, чтобы операция была прекращена", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что "Силы демократической Сирии" (СДС) благодарны Франции за ее усилия, они чувствуют поддержку со стороны Парижа". Лемуан напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг совершает визит в Ирак, где планирует обсудить вопрос о содержании под стражей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Госсекретарь отметил, что целью этой поездки является "создание судебного механизма в связи с необходимостью судить боевиков там, где они совершили свои преступления". Согласно данным французского внешнеполитического ведомства, число заключенных в тюрьмах боевиков ИГ составляет около 10 тыс. человек.