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Brexit

Меркель считает, что Евросоюз не может допустить "жесткой" границы на острове Ирландия

Канцлер Германии надеется, что Великобритания останется важным партнером для ЕС после Brexit

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. ЕС и Великобритания на переговорах по выходу Соединенного Королевства из сообщества пока не достигли цели - Евросоюз не может допустить "жесткой" границы на острове Ирландия. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке саммита ЕС.

"Мы пока еще не достигли цели", - сказала она. Меркель тем не менее заверила, что правительство ФРГ "неизменно стремится к успешному завершению переговоров". "Достижение решения, как и прежде, возможно", - полагает она.

"Ясно, что мы не допустим, чтобы на острове Ирландия из-за жесткой границы снова могли вспыхнуть ненависть и насилие", - подчеркнула канцлер.

Одновременно Меркель выразила убеждение, что для Евросоюза Великобритания "останется важным партнером по многим направлениям" и после Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС по итогам прошедшего в 2016 году референдума. Изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года, однако британские парламентарии трижды отклоняли проект соглашения с Евросоюзом, в итоге выход из сообщества был перенесен на апрель, затем - на 31 октября. Премьер Борис Джонсон обещает осуществить Brexit именно в этот день со сделкой или без нее.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияИрландияBrexit
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Brexit
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